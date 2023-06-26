Переговоры Байрамова и Мирзояна в США продлятся до четверга

Опубликовано: 23:43, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Главы МИД Азербайджана и Армении будут проводить переговоры в течение нескольких дней, сообщил пресс-секретарь Госдепа. По словам Мэтью Миллера, встречи будут проходить до четверга.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении будут вести переговоры в Вашингтоне до 29 июня, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы ожидаем, что переговоры начнутся завтра, во вторник и продолжатся до четверга на этой неделе"

– дипломат

По словам Миллера, глава ведомства Энтони Блинкен проведет встречи с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, так что в ближайшие дни появятся новые подробности.

Представитель Госдепа заявил, что Вашингтон, как и раньше, считает, что мир между Баку и Ереваном вполне доcягаем.

Миллер обратил внимание на то, что именно прямой диалог между сторонами - ключ к урегулированию оставшихся деталей и далее к "достижению устойчивого и достойного мира".