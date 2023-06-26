Баку и Ереван вновь встретятся в Вашингтоне

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Сегодня в США пройдет новый раунд переговоров Азербайджана и Армении на уровне министров иностранных дел. Переговорщиков пригласил госсекретарь США.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился в Вашингтон с рабочим визитом. Там будет проходить его диалог с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Министры прибудут в американскую столицу по приглашению госсекретаря Энтони Блинкена.

Байрамов и Блинкен проведут двухсторонние переговоры, сообщает МИД Азербайджана. Также запланирован новый раунд обсуждения проекта мирного соглашения между представителями Баку и Еревана.

Предыдущая встреча министров двух стран в столице США произошла в начале мая.

Чего ждать от нового раунда в Вашингтоне?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, на данный момент нет признаков готовности Армении перейти от слов к делу, что является главной потребностью современного этапа армяно-азербайджанского урегулирования.

"Единственным практическими действиями Армении по сей день остаются военные провокации на границе, крупнейшей из которых в начале лета стал обстрел азербайджанских пограничников и российских миротворцев у ППП "Лачин". Вооруженные сепаратисты в Карабахском экономическом районе, хотя и не получают больше оружие из Армении, активно готовятся к боевым действиям, почти каждый день пытаются копать окопы под видом "сельскохозяйственных работ". Ереван участвует в переговорах с Баку по всем направлениям, но ни по одному не продвигается ни на шаг вперед, если такой шаг требует каких-то конкретных изменений в положении дел на земле", - прежде всего сказал он.

"Будут переговоры по делимитации границы, однако позиция властей Армении тут по-прежнему неконструктивная: они требуют отвода азербайджанских войск так далеко, как этого хочется режиму Никола Пашиняна, для начала демаркационных работ, а также хотят, чтобы делимитация проводилась по одной конкретной карте, которая им импонирует. Пока эта позиция не будет изменена, процесс будет стоять на месте. По выводу незаконных вооруженных формирований из Карабахского экономического района нет вовсе никаких движений. Речь идет о гражданах Армении, но Ереван заявляет, что не имеет к ним никакого отношения. По открытию коммуникаций будто бы согласована процедура открытия Зангезурского коридора, но армянская сторона по-прежнему не приступает к прокладке необходимых для этого дорог", - напомнил Андрей Петров.

"Как верно отметила на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова, Армения самоустраняется из любых переговорных форматов – и происходит это, как только армянским властям нужно перестать говорить и начать делать. США не требуют от Армении практических действий, им достаточно, что стороны в принципе ведут диалог на американской территории, поэтому сегодняшний раунд переговоров глав МИД в Вашингтоне явно не будет последним. Еревану, стремящемуся максимально затянуть любые направления армяно-азербайджанского урегулирования, выгоден такой подход, поэтому американская площадка на сегодняшний день является основной для режима Никола Пашиняна. Синергия интересов США и Армении означает, что значительного продвижения в подготовке мирного договора сегодня ждать не стоит", - ожидает старший аналитик "Вестника Кавказа".

"При этом затягивание урегулирования не может продолжаться вечно, существует вполне конкретный дедлайн: лето 2024 года, когда Азербайджан полностью достроит свою часть Зангезурского коридора. Все заинтересованные в запуске этого международного маршрута государства, в том числе Россия и Турция, до конца года будут постоянно усиливать давление на Армению с целью, чтобы та прекратила мешать региону развиваться и начала строить армянский участок Зангезурского коридора. Западные кураторы Армении, которым Зангезурский коридор не нужен, будут только требовать блокады проекта, но помогать режиму Никола Пашиняна не станут. Поэтому удержаться в неподвижности Ереван все-таки не сможет и будет вновь принужден к мирным действиям на благо региона", - заключил Андрей Петров.