Опубликовано: 11:30, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян объявил о новой встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна вновь пройдут в США.

Армянский премьер Никол Пашинян анонсировал переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Пашинян заявил, что министры иностранных дел двух государств вновь встретятся в Вашингтоне. Ранее они проводили переговоры в американской столице в начале мая.

Как отметил глава правительства Армении, главы МИД Азербайджана и Армении планируют поговорить о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Напомним, 19 мая в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. После переговоров глава российского ведомства Сергей Лавров сообщил, что приблизить к пониманию Баку и Ереван удалось.