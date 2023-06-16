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Главы МИД Азербайджана и Армении еще раз встретятся в США

Главы МИД Азербайджана и Армении еще раз встретятся в США
Никол Пашинян объявил о новой встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна вновь пройдут в США.

Армянский премьер Никол Пашинян анонсировал переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Пашинян заявил, что министры иностранных дел двух государств вновь встретятся в Вашингтоне. Ранее они проводили переговоры в американской столице в начале мая.

Как отметил глава правительства Армении, главы МИД Азербайджана и Армении планируют поговорить о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Напомним, 19 мая в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. После переговоров глава российского ведомства Сергей Лавров сообщил, что приблизить к пониманию Баку и Ереван удалось.

Переговоры Азербайджана и Армении отправляются на каникулы?

Переговоры Азербайджана и Армении отправляются на каникулы?

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