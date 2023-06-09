Переговоры Азербайджана и Армении отправляются на каникулы?

Очередной раунд переговоров в США глав МИД Азербайджана и Армении по разработке мирного договора, не состоится в ближайшее время, согласно американским и армянским источникам. Наступит ли в ближайшее время "заморозка" урегулирования или речь идет лишь о желании тщательно подготовиться?

Согласно неофициальным данным, в следующий понедельник, 12 июня, в Вашингтоне планировалась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Официально эта дата так и не была подтверждена, а на этой неделе сначала представитель США отметил, что время переговоров до сих пор не согласовано, а затем армянская сторона объявила о переносе встречи на неопределенное время.

Судя по тому, что происходило в предыдущие полтора месяца, событие действительно тянет на сенсацию. До этого встречи руководителей и министров шли на постоянной основе. 14 мая Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Брюсселе, 25 мая они поговорили в Москве, затем 1 июня была встреча в Кишиневе. Стороны уже признали территориальную целостность друг друга, а Пашинян публично сказал, что Карабах - часть Азербайджана. Три дня назад глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов объявил, что две страны находятся на пороге мира.

"Две страны впервые после восстановления своей независимости находятся на пороге мира, обязуясь взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Несмотря на страдания, лишения и разрушения, которым подвергся азербайджанский народ в течение многих лет, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией"

— Джейхун Байрамов.

Так почему же встреча в Вашингтоне отложена? По первому впечатлению кажется, что Баку явно что-то не устраивает. Ереван, во всяком случае, поспешил заявить, что встреча не состоится по решению азербайджанской стороны.

Что мешает переговорам Азербайджана и Армении?

Самое очевидное объяснение связано с ежедневными нарушениями режима прекращения огня. Накануне заявления Байрамова позиции азербайджанских военных в Карабахском экономическом районе многократно подвергались обстрелам армянских боевиков из зоны временного размещения российских миротворцев. Маскируясь под мирных жителей, боевики открывали огонь из стрелкового оружия и пытались создать укрепления перед позициями азербайджанской армии на агдамском, ходжавендском и ходжалинском направлениях. Понятно, что при обострении на земле дипломатия осложняется.

Другими причинами отмены/переноса встречи могли быть стратегические вопросы урегулирования отношений. В общем и целом основные точки соприкосновения, а именно признание Карабахского экономического района суверенной частью Азербайджана, найдены. Однако мы помним претензии Пашиняна насчет "блокады" Лачинского коридора, его осуждение прокладки Зангезурского коридора и обвинения в нарушении территориальной целостности Армении.

Перегорам - быть!

Несмотря на откладывание переговоров министров, никто от них не отказывается. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде уже заявил, что встреча ожидается в ближайшее время. "Как правило, существует практика объявления точных дат встречи страной-организатором, осуществляющей координацию", - сказал он.

То есть о новой дате встречи мы узнаем, скорее всего, от Госдепартамента США.

Каково бы ни было отношение к переговорам в Вашингтоне, где уже Мирзоян и Байрамов ранее встречались, надо понимать, что решающие события армяно-азербайджанского урегулирования будут происходить только на встречах на высшем уровне. Пока отмен и срывов запланированных переговорных раундов Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не наблюдалось. Да, есть тактические разногласия, однако стратегически стороны медленно, но верно движутся к урегулированию.