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США поддержали мир между Азербайджаном и Арменией

США поддержали мир между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Госдеп США в канун мирных переговоров Азербайджан и Армении, которые пройдут завтра в Кишиневе, выступил с заявлением, в котором назвал предстоящую встречу продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров, а не с помощью насилия.

Госдепартамент США выступил с заявлением в канун ожидающихся в Кишиневе переговоров между Азербайджаном и Арменией, подтвердив готовность поддержать мирные усилия.

"Мы рады видеть, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Как сказал госсекретарь Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает сайт Госдепартамента страны.

"Лидеры Армении и Азербайджана встретятся на этой неделе в Кишиневе с нашими европейскими партнерами, надеемся, это станет продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров, а не с помощью насилия", - говорится в заявлении Госдепа.

Госдеп в своем заявлении также предостерегает стороны от эскалации: "Агрессивная риторика может только увековечить насилие прошлого. Конструктивный диалог, как публичный, так и частный, может создать мир, возможности и надежду", - отметил Миллер.

Также Госдеп подчеркнул, что недавно выразил признательность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность делу мира, напомнив, что приветствует "недавние замечания президента Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии".

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