Опубликовано: 9:48, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Азербайджана

Энтони Блинкен провел беседу с Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель Евросовета Шарль Мишель провели двустороннюю беседу, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

В ходе разговора стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также возможности поддержки мира и безопасности на Южном Кавказе.

Напомним, в начале мая в Вашингтоне состоялась встреча руководителей дипломатических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, на которой обсуждался мирный договор.