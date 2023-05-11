РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США и Европа обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен и Джейхун Байрамов
© Фото: сайт МИД Азербайджана
Энтони Блинкен провел беседу с Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель Евросовета Шарль Мишель провели двустороннюю беседу, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

В ходе разговора стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также возможности поддержки мира и безопасности на Южном Кавказе.

Напомним, в начале мая в Вашингтоне состоялась встреча руководителей дипломатических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, на которой обсуждался мирный договор.

Баку и Ереван согласились по части статей мирного соглашения

Баку и Ереван согласились по части статей мирного соглашения

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
955 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version