Баку и Ереван согласились по части статей мирного соглашения

Опубликовано: 22:52, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Армении. Встреча 7 ноября 2022 года

Американские встречи глав МИД Азербайджан и Армении завершились согласием по некоторым пунктам мирного договора. При этом по ряду ключевых вопросов стороны не смогли прийти к единому решению.

В рамках переговоров в Вашингтоне в четверг Азербайджан и Армения достигли согласия по некоторым статьям проекта мирного соглашения.

Соответствующее заявление сделал МИД Азербайджана по итогу диалога с армянской стороной.

К частичному согласию по пунктам мирного договора министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян пришли в рамках финального раунда переговоров в США, они шли с 1 по 4 мая. Часть встреч была двусторонней, часть с участием американской стороны - госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

По итогу встречи, на которой представители двух стран изложили взгляды на вопросы по урегулированию и нормализации отношений, было объявлено, что по некоторым ключевым вопросам позиции Баку и Еревана остаются разными.

"Министры и их команды достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся"

– официальное заявление.

Признательность за проведение переговоров Вашингтону выразили оба министра.

Двусторонний диалог будет продолжен, отмечает азербайджанский МИД.