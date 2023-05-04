Баку и Ереван согласились по части статей мирного соглашения

В рамках переговоров в Вашингтоне в четверг Азербайджан и Армения достигли согласия по некоторым статьям проекта мирного соглашения.
Соответствующее заявление сделал МИД Азербайджана по итогу диалога с армянской стороной.
К частичному согласию по пунктам мирного договора министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян пришли в рамках финального раунда переговоров в США, они шли с 1 по 4 мая. Часть встреч была двусторонней, часть с участием американской стороны - госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.
По итогу встречи, на которой представители двух стран изложили взгляды на вопросы по урегулированию и нормализации отношений, было объявлено, что по некоторым ключевым вопросам позиции Баку и Еревана остаются разными.
"Министры и их команды достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся"
– официальное заявление.
Признательность за проведение переговоров Вашингтону выразили оба министра.
Двусторонний диалог будет продолжен, отмечает азербайджанский МИД.