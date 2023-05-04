Опубликовано: 9:40, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев анонсировал переговоры руководителей МИД Азербайджана и Армении в России. По его словам, переговоры между Баку и Ереваном должны проходить без посредников и помех.

Новый раунд переговоров по мирному процессу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении пройдет в мае в России, анонсировал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что прямые переговоры Баку и Еревана без посредников и фасилитаторов являются лучшим способом достижения мирного договора.

Далее Ильхам Алиев заявил о необходимости продолжать вести переговоры для нормализации отношений, если Ереван готов к этому.