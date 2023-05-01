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Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений между странами

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в США
© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях
В США сегодня прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Центральной темой разговора стали вопросы нормализации отношений между странами.

Азербайджан и Армения вечером в понедельник провели под Вашингтоном встречу на уровне глав МИД. Она прошла при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе переговоров Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян поговорили о вопросах армяно-азербайджанского урегулирования.

Кроме того, затрагивались вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Ранее сообщалось, что в преддверии переговоров Блинкен провел раздельные встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

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