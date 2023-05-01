Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений между странами

В США сегодня прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Центральной темой разговора стали вопросы нормализации отношений между странами.
Азербайджан и Армения вечером в понедельник провели под Вашингтоном встречу на уровне глав МИД. Она прошла при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.
В ходе переговоров Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян поговорили о вопросах армяно-азербайджанского урегулирования.
Кроме того, затрагивались вопросы безопасности на Южном Кавказе.
Ранее сообщалось, что в преддверии переговоров Блинкен провел раздельные встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.