Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений между странами

Опубликовано: 23:12, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях

В США сегодня прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Центральной темой разговора стали вопросы нормализации отношений между странами.

Азербайджан и Армения вечером в понедельник провели под Вашингтоном встречу на уровне глав МИД. Она прошла при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе переговоров Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян поговорили о вопросах армяно-азербайджанского урегулирования.

Кроме того, затрагивались вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Ранее сообщалось, что в преддверии переговоров Блинкен провел раздельные встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.