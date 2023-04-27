Опубликовано: 14:00, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении встретятся в трехстороннем формате в России, сроки встречи станут известны позже.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова анонсировала трехсторонние переговоры руководителей внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении.

Выступая на брифинге, она заявила, что встреча министров иностранных дел трех государств состоится в России, и соглашение по предстоящим переговорам уже имеются.

При этом она не назвала дату встречи Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, однако добавила, что сроки переговоров станут известны позже.

Ранее на Смоленской площади сообщали о готовности Москвы организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Напомним, в декабре главы внешнеполитических ведомств трех стран должны были встретиться в Москве, однако переговоры были сорваны армянской стороной.

Что изменилось с декабря?

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, насколько изменилась повестка переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в сравнении с декабрем 2022 года, когда их встреча в Москве была сорвана Ереваном.

"Мы видим, что Азербайджан для достижения своих целей применяет давно известную "тактику салями": множество мелких шагов, которые в совокупности превращаются в крупные шаги к окончательной победе. Мы видим, что противодействие незаконным вооруженным отрядам в Карабахе закончилось в итоге установкой КПП на Лачинской дороге, что кардинальным образом изменило баланс сил в регионе. А единственная тактика Еревана – тактика затягивания переговоров – приводит лишь к тому, что позиции Армении ухудшаются. По сравнению с декабрем они несомненно ухудшились", - сказал он.

"Я думаю, у армянского народа за это время стало больше вопросов к Николу Пашиняну, почему он не идет на переговоры, но и не предлагает какого-то альтернативного решения проблемы, а в итоге все приходит к тому, что Армения все больше и больше слабеет. Я думаю, сейчас Никол Пашинян и в целом армянское руководство поняли, что переговариваться лучше, чем не переговариваться, а попытки достичь своих целей срывом и затягиванием переговоров ни к чему хорошему не приведут", - обратил внимание Алексей Наумов.

Армения перестает блокировать урегулирование

В связи с этим, выразил уверенность политолог, у Еревана выросла мотивация встречаться с представителями Азербайджана и договариваться по нормализации отношений. "Пока переговоров нет, Армения ничего не получает, а Азербайджан достигает своих целей и без дипломатического диалога. Если Еревану необходимо, чтобы его интересы были учтены в компромиссе с Азербайджаном, то именно ему требуется активно вести переговоры, а не Баку", - подчеркнул он.

"Будем надеяться, что в Ереване все-таки увидели, что если Армения ни с кем не разговаривает, то и с ней никто разговаривать не станет, а все заинтересованные стороны будут контактировать лишь с Азербайджаном. Азербайджан, соответственно, будет делать и получать то, что ему нужно. Пространство для маневра у Армении сейчас достаточно узкое, и только переговоры с Азербайджаном при посредничестве, в частности, Москвы, являются путем для нее достичь хоть чего-то", - заключил Алексей Наумов.