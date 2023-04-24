Опубликовано: 13:25, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков заявил, что контакты по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией продолжаются, Россия продолжит свою посредническую работу.

Несмотря на непростую ситуацию, Москва по-прежнему остается посредником между Азербайджаном и Арменией, альтернативы трехсторонним договоренностям нет, Баку и Ереван должны это понимать, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что главные усилия России в данном вопросе непосредственно связаны с выполнением ноябрьских соглашений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. По его словам, сегодняшняя непростая ситуация в регионе требует дополнительных усилий и понимания Баку и Ереваном безальтернативности имплементации указанных выше договоренностей.

Далее пресс-секретарь заверил, что посредническая миссия России по вопросам мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в настоящее время продолжается и она будет продолжена.