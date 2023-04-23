Азербайджан отверг претензии Армении по КПП в Лачине

Опубликовано: 20:57, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана отверг клевету МИД Армении, распространенную после установки на армяно-азербайджанской границе в точке въезда в Лачинский коридор азербайджанского КПП. Азербайджанские дипломаты призвали Ереван прекратить политические провокации и заняться мирным урегулированием.

МИД Азербайджана ответил сегодня на фальшивые обвинения МИД Армении в связи с установкой в начале Лачинского коридора азербайджанского КПП. В первую очередь азербайджанские дипломаты подчеркнули, что ни у кого не может быть оснований запрещать Азербайджанской Республике ставить КПП на собственной, суверенной территории.

Также в ведомстве отметили, что обвинения в адрес Баку в намерении якобы "устроить этнические чистки" с помощью КПП, чья установка направлена на пресечение запрещенных грузоперевозок, являются очередным фейком Еревана.

В МИД АР вновь подчеркнули, что азербайджанские власти организовали безопасный, упорядоченный и совершенно транспарентный проезд карабахских армян из Карабахского экономического района Азербайджана в Армению и обратно.

Также азербайджанские дипломаты призвали Ереван оставить в прошлом подобные политические провокации и заняться конструктивной работой по нормализации контактов с Азербайджаном.