Азербайджан отверг претензии Армении по КПП в Лачине

МИД Азербайджана ответил сегодня на фальшивые обвинения МИД Армении в связи с установкой в начале Лачинского коридора азербайджанского КПП. В первую очередь азербайджанские дипломаты подчеркнули, что ни у кого не может быть оснований запрещать Азербайджанской Республике ставить КПП на собственной, суверенной территории.
Также в ведомстве отметили, что обвинения в адрес Баку в намерении якобы "устроить этнические чистки" с помощью КПП, чья установка направлена на пресечение запрещенных грузоперевозок, являются очередным фейком Еревана.
В МИД АР вновь подчеркнули, что азербайджанские власти организовали безопасный, упорядоченный и совершенно транспарентный проезд карабахских армян из Карабахского экономического района Азербайджана в Армению и обратно.
Также азербайджанские дипломаты призвали Ереван оставить в прошлом подобные политические провокации и заняться конструктивной работой по нормализации контактов с Азербайджаном.