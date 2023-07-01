Опубликовано: 13:20, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Сейчас есть реальная возможность положить конец конфронтации между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью польскому телевидению помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Он напомнил, что когда в 1992 году часть Азербайджана оказалась под армянской оккупацией, практически никто в мире не отреагировал на эту несправедливость.

Возможно, если бы международные организации отреагировали в начале 1990-х годов сразу после армянской агрессии против Азербайджана и если бы эта реакция была заметна, масштабы и последствия этого трагического конфликта были бы иными. И другие подобные конфликты в мире не вспыхнули бы, в том числе и по соседству с нами. Однако хочу отметить, что сегодня у нас появилась реальная возможность положить конец этому долгому конфликту

- сказал Эльчин Амирбеков.

Он также заметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о полной готовности Армении признать Карабах частью Азербайджана.

После прекращения переговорного процесса Арменией с декабря прошлого года, переговоры были возобновлены в мае текущего года. Армянская сторона, вероятно, понимает, что трудно достичь мира без переговоров с Азербайджаном. У нас уже было несколько новых встреч, был достигнут определенный прогресс. Мы убеждены, что следующие раунды позволят нам уменьшить разногласия между нами

- заметил помощник первого вице-президента Азербайджана.

По его мнению, граждане Армении сами начинают понимать, что без мира с Азербайджаном не будет полноценного экономического развития их страны.

Необходимо мыслить прагматически. Окончание конфликта приведет к открытию границ, а также новых экономических и других возможностей для всего региона. За 30 лет Армения не стала экономически более успешным государством. Сами армяне видят состояние своей экономики и отсутствие развития. Причина этому, что в течение 30 лет их силы были направлены на оккупацию части нашей территории

- полагает помощник первого вице-президента Азербайджана.

Мы предлагаем Армении мир, и, на наш взгляд, это является беспроигрышным вариантом для всех сторон. Мы хотим прочного мира, который охватит весь Южный Кавказ. Мы не хотим, чтобы наши страны видели друг в друге врагов. Мы хотим, чтобы они считали себя, по крайней мере, соседями, а возможно, даже друзьями

- выразил надежду Эльчин Амирбеков.