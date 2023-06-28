Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении: новый раунд стартовал в США

Опубликовано: 23:15, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян снова встречаются в двустороннем формате в США. Прошедшие накануне переговоры в Госдепартаменте охарактеризовал как конструктивные.

Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении стартовала в США. Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проводят переговоры в двустороннем формате.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с обоими дипломатами. Беседы эти прошли в Национальном учебном центре иностранных дел (Арлингтон, штат Вирджиния). Встречи проводились в закрытом для прессы режиме.

После двусторонних бесед глава Госдепа поучаствовал в первом пленарном заседании с Байрамовым и Мирзояном. Потом встреча перетекла в двусторонний формат. В общей сложности она длилась с перерывами примерно четыре-пять часов.

Планируется, что главы МИД будут обсуждать мирное соглашение до завтрашнего дня. О том, что планы эти никаких изменений не претерпели, рассказал первый зам пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

"Мы очень рады проводить такие встречи. Госсекретарь имел возможность встретиться с министрами иностранных дел. Это то, чем Госдеп будет продолжать активно заниматься"

– Ведант Патель

Дипломат также оценил прошедший накануне раунд переговоров, назвав его конструктивным, а также подчеркнув, что переговоры по мирному соглашению продолжаются.

"Последние инциденты подчеркнули необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира"

– Ведант Патель