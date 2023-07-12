ООН обязала Армению смириться с ППП "Лачин"

ООН еще раз напомнила Армении о законности работы азербайджанского пункта пропуска "Лачин". Все члены Международного суда признали, что претензии Ереван не обоснованы.

В Баку прокомментировали опубликованное накануне постановление Международного суда ООН, которое было в искаженном виде представлено армянской стороной.

Как отметили в МИД Азербайджана, речь идет о постановлении, которое было единогласно принято 6 июля. Все члены суда согласились отклонить выдвинутое Ереваном 12 мая требование.

Напомним, что тогда армянская сторона заявила о необходимости изменить постановление, принятое судом 22 февраля нынешнего года по делу РА против АР в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответственно, Международный суд фактически еще раз признал необоснованность призывов Армении внести поправки в постановление от 22 февраля.

"Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачинской дороге; суд также не обнаружил нарушения Азербайджаном постановления от 22 февраля. Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации спора между сторонами, и положить конец действиям, препятствующим работе ППП Лачин"

– МИД Азербайджана

Превосходство Азербайджана в дипломатии

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в настоящее время справедливое решение армяно-азербайджанских вопросов на международном уровне достигается в том числе благодаря успешной работе дипломатии Азербайджана.

"Международная позиция Азербайджана достаточно крепка и сильна. Есть резолюции Совета Безопасности ООН. На таких платформах, как Движение неприсоединения, Азербайджан добился значительных успехов и в плане национального престижа, и в плане утверждения принципов территориальной целостности и суверенитета, подтвержденных в составе международных организаций", - прежде всего сказал он.

"К сожалению, решение Международного суда армянская сторона стремится всячески исказить, интерпретировать в свою пользу, хотя в документе явно сказано об отклонении требований Еревана. Армения шла в суд, чтобы получить какую-то реакцию на установку ППП на Лачинской дороге 23 апреля 2023 года, однако в этом отношении суд никак не отреагировал, сказал, что решение по предыдущим искам, принятое в февраля, является системообразующим и добавить к нему нечего", - сообщил Фарид Шафиев.

"Международный суд ООН, фактически, отказался реагировать на ППП "Лачин". Это очень серьезный успех Азербайджана. Армения напрасно надеется, что при помощи суда можно решить вопрос, связанный с Карабахом, и в частности с Лачином. Перспектив никаких нет. Лачин – это азербайджанская территория, как и Карабахский экономический район, это признается тем же Международным судом ООН, действующим по уставу ООН и решениям Совета Безопасности ООН. Армянской стороне стоит отказаться от этих попыток", - подчеркнул председатель правления Центра анализа международных отношений.

"Надо сказать, что если Ереван на официальном уровне говорит, что признает Карабах частью Азербайджана, то ему следует действовать в том же духе, то есть решать все вопросы при помощи диалога с Азербайджаном, а не при помощи давления. Давление не будет иметь никакого эффекта, поскольку на международных платформах положение Азербайджана достаточно солидное", - заключил Фарид Шафиев.