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Ильхам Алиев: время для мирного договора между Азербайджаном и Арменией пришло

Ильхам Алиев: время для мирного договора между Азербайджаном и Арменией пришло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит усилия по вопросу мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что последние контакты могут приблизить соглашение.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил о позитивных подвижках в переговорном процессе между Баку и Ереваном.

"Если в октябре прошлого года Армения признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села"

- Ильхам Алиев

Глава государства заявил, что данный факт стоит расценивать позитивно. Он подчеркнул, что время для подписания мирного договора и налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией наступило.

Ильхам Алиев напомнил, что мирный договор между странами может быть подписан только на основе норм международного права, на которых Азербайджан и опирается.

Также президент Азербайджана дал оценку последним переговорам на высшем уровне, добавив, что они и будущие встречи и контакты на высшем уровне приближают мирное соглашение.

"Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу. Однако, еще раз говорю, не все зависит от нас, противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу"

- Ильхам Алиев

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