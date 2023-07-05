Ильхам Алиев: Франция продолжает политику геноцида и колониализма

Опубликовано: 12:27, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Прикрываясь лживыми заявлениями о защите прав человека и международного права, власти Франции не только вмешиваются в дела других стран, но и продолжают проводить политику геноцида и неоколониализма, заявил, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Франция продолжает политику неоколониализма, прикрываясь лживыми заявлениями о защите прав человека и международного права, и ярчайшее тому подтверждение – управляемые ею территории за пределами Европы: по сути это отвратительные остатки французской колониальной империи, отметил в своем выступлении азербайджанский лидер.

Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий. Такую же порочную практику Франция хочет навязать и на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана. Франция пытается представить себя и защитником армянского меньшинства в Азербайджане, хотя из уст французских чиновников все чаще звучит расистский и дискриминационный призыв в отношении ряда этнических меньшинств, а также ненавистнические высказывания.

Во время геноцида при французском правлении в Алжире были убиты почти 1,5 млн человек, и Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида.

"Извинения перед миллионами людей, которых колонизировали и использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка"

- Ильхам Алиев

Само убийство 17-летнего подростка алжирского происхождения – очередное проявление расизма и исламофобии в этой стране, из-за чего Азербайджан присоединяется к заявлению ООН, призвавшей Францию "серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах", - добавил азербайджанский лидер.