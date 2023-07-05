Главы МИД Движения неприсоединения собрались в Баку

Опубликовано: 9:30, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня в столице Азербайджана стартовало двухдневное заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения, собравшее представителей 120 государств-участников, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, сыгравших важную роль в истории Движения.

Заседание на уровне глав МИД Координационного бюро Движения неприсоединения сегодня стартовало в Баку.

"На заседании присутствуют представители 120 государств-членов, в том числе и Азербайджан, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, которые сыграли важную роль в истории Движения", – заявили в МИД Азербайджанской Республики.

В заседании также принимает участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

На форуме выступил президент страны Ильхам Алиев, подчеркнувший, что во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал справедливость и международное право, а также законные интересы государств-членов в соответствии с Бандунгскими принципами.

Напомнив, что Азербайджан принял председательство организацией на 2019-2022 годы, глава государства отметил: "Когда международное сообщество оказалось в замешательстве относительно борьбы с пандемией COVID-19, именно Движение неприсоединения консолидировало глобальные усилия по противодействию этому беспрецедентному вызову".

"В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер в своем выступлении отметил, что одним из приоритетов председательства Азербайджана была поддержка нуждающихся стран. "Азербайджан предоставил либо на двусторонней основе, либо через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с COVID-19, более чем 80 странам, большинство из которых являются государствами-членами Движения неприсоединения. Азербайджан сделал добровольные взносы в ВОЗ в размере 10 млн долларов США. Мы также предоставили вакцины пяти странам", поведал он.

В то же время президент Азербайджана отметил, что, будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.

"Мы должны твердо опираться на Бандунгские принципы, громче заявлять о случаях нарушения суверенитета и территориальной целостности и вмешательства во внутренние дела государств"

- Ильхам Алиев

Как отметил в своем выступлении азербайджанский лидер, международные организации, в частности ООН, уже не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы.

Отметив, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность, глава государства сказал: "Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет".

"Мы считаем, что страны, занимающие пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь свои места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето"

- Ильхам Алиев

Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму, и Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению, - отметил Ильхам Алиев.

Движению необходимо заниматься продвижением межкультурного и межрелигиозного диалога, заявил Алиев, выразив обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии, а также попытками приравнять ислам к насилию и террору,

"Сожжение и осквернение священного Корана в Дании, Нидерландах, Швеции и оправдание этого под прикрытием свободы слова абсолютно безответственно, недопустимо и должно быть осуждено"

- Ильхам Алиев

В качестве одного из примеров президент Азербайджана привел Армению: напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных азербайджанских территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Также Ильхам Алиев в своем выступлении сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены, и Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз с участием иностранной компании, вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, тем самым нарушая свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

"В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия"

- Ильхам Алиев

После освобождения оккупированных территорий перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов.

"Мы были потрясены масштабами разрушений на ранее оккупированных территориях. Армения преднамеренно разрушила, расхитила камень за камнем азербайджанские города и села, осквернила и разграбила все культурные и религиозные объекты, включая мечети"

- Ильхам Алиев

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга. И хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на его территории все еще находятся остатки армянских вооруженных сил, - отметил глава государства, подчеркнув, что если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира, то ее войска должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана.

Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Армении, вытекающим из акта о капитуляции, подписанного 10 ноября 2020 года, и поэтому он должен быть реализован.

Выразив глубокую признательность странам Движения неприсоединения за их принципиальность в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время и после окончания оккупации, глава государства отметил два конкретных случая в 2020 и 2022 годах, когда страны ДН предотвратили принятие односторонних и предвзятых антиазербайджанских заявлений в Совете Безопасности ООН.

Напомним, Азиатско-Африканская конференция, состоявшаяся в 1955 году в индонезийском городе Бандунг, стала первым значительным шагом на пути к созданию Движения неприсоединения, основа которого была заложена через 6 лет после Бандунгской конференции - 1-6 сентября 1961 года в Белграде на саммите с участием глав государств 25 стран и правительств Азии и Африки. Движение неприсоединения объединяет 120 стран, которые неформально не вступили ни в один из основных блоков власти. Оно является крупнейшим коллективом государств в мире, уступая только Организации Объединенных Наций.