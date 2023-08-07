© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вчера Араик Арутюнян, играющий роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, объявил о наличии разногласий с руководством Армении по "карабахской проблеме", призвав его воздержаться от шагов и заявлений, которые могут поставить под сомнение право региона на самоопределение.

Кто такой Араик Арутюнян?

Выдающий себя за главу "Нагорного Карабаха" Араик Арутюнян занял этот пост за несколько месяцев до Второй Карабахской войны, в мае 2020 года. До этого он называл себя "госминстром", еще раньше "премьер-министром" "НКР", а также был активным участником боевых действий в Карабахе в начале 1990-х. В Азербайджане его называют преступником и террористом, в частности за то, что во время 44-дневной войны он отдавал приказы о ракетных обстрелах азербайджанских городов, в результате чего погибли и были тяжело ранены мирные граждане, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему идет раскол в армянской общине Карабаха?

В Карабахском экономическом районе Азербайджана, где проживает армянская община, наметилась тенденция к расколу. Одни начинают понимать, что единственный путь – полная реинтеграция в Азербайджан, другие – занимают жесткую позицию, придерживаясь сепаратистских идей в борьбе за "самоопределение", намереваясь удержать/вернуть себе власть и продолжать разграблять земли и ресурсы Азербайджана. Ярким представителем упертой части армянской общины и стал Араик Арутюнян со своими "коллегами". Это не удивительно, ведь именно им есть, что терять.

Что думают о карабахских сепаратистах в Ереване?

Армянская пресса пишет о карабахских сепаратистах буквально следующее:

Поскольку у них больше нет никаких ожиданий от российской поддержки, они понимают, что должны рассчитывать только на себя, а люди, оставшиеся в Карабахе, должны принимать коллективное решение о том, что делать… Однако жизнь показывает, что люди, обладающие властью в Карабахе, например, бывшие «президенты», отказываются брать на себя ответственность. Другие имеют проблемы друг с другом и не могут работать вместе. Участие третьих лиц разрушительно.

Что сказал Арутюнян?

В интервью Общественному телевидению Армении Араик Арутюнян заявил:

Кажется, есть молчаливое согласие оставить нас один на один с Азербайджаном… Это нельзя назвать диалогом, нас просто подталкивают принять условия и требования Азербайджана. Это однозначно неприемлемо для нас, так как каждый диалог, встреча должны быть в рамках равноправия, достоинства и права. Эти три принципа нарушены, поэтому любая встреча не может быть диалогом.

Арутюнян обещал "продолжить борьбу" и на днях обратиться к международному сообществу "с конкретными предложениями и требованиями". Кто с ним будет разговаривать в "международном сообществе", осталось за скобками.

Это политический аспект, но есть еще – гуманитарный. Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам - Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом. Комментируя предложение Баку о гуманитарных поставках через Агдам, Арутюнян выразил мнение, что "гуманитарный кризис" стал результатом политики Азербайджана. Это выказывание сложно оценивать с точки зрения здравого смысла.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем на самом деле занималась армянская власть в Карабахе?

Фейковый режим продолжает зарабатывать себе политические очки на горе людей: его мало волнует, есть ли у карабахской общины продовольствие, оказывается ли людям срочная медицинская помощь. Сейчас больных за много километров отвозят из Ханкенди в Ереван.

О том, что "армянских лидеров" беспокоит лишь собственная карьера и личное благосостояние, красноречиво свидетельствуют факты, приведенные журналистом Романом Багдасаряном (в конце статьи - его расследование). Он поддержал высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое, по словам армянского журналиста, было "честным и правдивым", о том, что "пока азербайджанцы строили города, армяне строили себе виллы". Вот только несколько фактов из журналистского расследования:

Экс-"президент" "НКР" Аркадий Гукасян купил себе гостиницы в Петербурге,

Экс-"президент" "НКР" Бако Саакян – гостинцу, трехэтажный дворец для своего водителя и помощника, магазин и торговые площади в Москве, ежегодно ездил в Италию и тратил там миллиарды.

Военный деятель "НКР" Артур Агабекян открыл фонд "Мартик", откуда воровал деньги, которые тратил на девочек и банкеты.

Роберт Кочарян прикупил остров в Греции, отели, сотни объектов для сына Левона, оставил Армению без дорог и школ, водохранилищ и детских садов.

Экс-глава СНБ Камо Агаджанян открыл ресторан в Гадруте, провел туда электроэнергию из воинской части, воровал оттуда же еду, оттуда же набрал женщин-поваров.

Президент Союза армян России Ара Абрамян собирал деньги по всей России и отправлял их на строительство своих объектов и дворцов.

Армянская диаспора и партия "Дашнакцутюн" собирала деньги на нужды народа и вкладывали их в свои виллы.

Генеральный прокурор Армении (2004-2013) Агван Овсепян строил поместья.

Экс-министр обороны Сейран Оганян – дворец в престижном районе и поместье у озера Севан, гостиницу в Праге и дом в Москве.

Араик Арутюнян – дом в Барвихе, гостиницу в Ставропольском крае, жилье в Дубае и Париже, квартиры и апартаменты для своих подруг.….

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как складывались отношения Арутюняна с армянскими руководителями?

Армянские комментаторы придерживаются мнения, что поводом для интервью послужили усложняющиеся отношения Арутюняна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который несколько месяцев назад заявил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана. Буквально на днях глава армянского Кабмина посетовал на то, что в прошлом году "власти" Карабаха (имеется в виду фейковый сепаратистский режим, - прим. ред). решили поменять маршрут Лачинского коридора без согласования с армянским руководством, просто поставив его перед фактом.

Однако говоря об отношениях Арутюняна как с Пашиняном, так и с предыдущими лидерами Армении, представлявшими "карабахский клан", - Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, не стоит забывать, что все главы фейкового режима в Карабахе не были самостоятельными фигурами и использовались армянской стороной для продвижения оккупационной политики и разграбления азербайджанских земель. Кроме того, до Второй Карабахской войны в Ереване настаивали на смене переговорного формата, а именно на том, чтобы лидеры сепаратистов также участвовали в переговорах с Баку, несмотря на то, что Армения сама не признавала "НКР". А сегодня поднимается вопрос о прямых переговорах лидеров армянской общины Карабаха с руководством Азербайджана, о чем говорил, в частности, и беглый российский миллиардер Рубен Варданян.

Как у Арутюяна не сложилось с Рубеном Вардяном?

Экс-глава компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" был назначен на фейковый пост госминистра фейковой "НКР" в ноябре прошлого года, после того как отказался от российского гражданства и отправился в Карабахский экономический регион Азербайджана, где "мутил воду" в рядах армянской общины, всячески мешая мирному процессу. Узнав об этом, президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Баку будет коммуницировать с армянами Карабаха только после того, как эту территорию покинет "криминальный олигарх, который занимался отмыванием денег в Европе".

Уже в феврале Араик Арутюнян сообщил, что Рубен Варданян освобожден от занимаемой должности.

Тогда писали, что Варданян собирался за счет эксплуатации азербайджанских месторождений финансировать вооруженные отряды сепаратистов и поддерживать армянскую оппозицию. Причем действовал он не один, а в сговоре с компаниями, принадлежавшими криминально-олигархическим группировкам армянской диаспоры во Франции, США и Аргентине. Собственно против этого и выступали долгое время азербайджанские экоактивисты на дороге Лачин – Ханкенди.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В итоге Пашинян объявил, что Варданян приносит "судьбы карабахских армян в жертву своим меркантильным интересам"…

Словом, деньги, деньги, деньги. Именно они сегодня выходят на первый план, когда речь идет о так называемых лидерах армянской общины Карабахского региона. Остается надеяться, что всем этим "распилам" придет конец после окончательной реинтеграциий Карабаха в Азербайджан.