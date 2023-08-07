Кто такой Араик Арутюнян?
Выдающий себя за главу "Нагорного Карабаха" Араик Арутюнян занял этот пост за несколько месяцев до Второй Карабахской войны, в мае 2020 года. До этого он называл себя "госминстром", еще раньше "премьер-министром" "НКР", а также был активным участником боевых действий в Карабахе в начале 1990-х. В Азербайджане его называют преступником и террористом, в частности за то, что во время 44-дневной войны он отдавал приказы о ракетных обстрелах азербайджанских городов, в результате чего погибли и были тяжело ранены мирные граждане, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.
Почему идет раскол в армянской общине Карабаха?
В Карабахском экономическом районе Азербайджана, где проживает армянская община, наметилась тенденция к расколу. Одни начинают понимать, что единственный путь – полная реинтеграция в Азербайджан, другие – занимают жесткую позицию, придерживаясь сепаратистских идей в борьбе за "самоопределение", намереваясь удержать/вернуть себе власть и продолжать разграблять земли и ресурсы Азербайджана. Ярким представителем упертой части армянской общины и стал Араик Арутюнян со своими "коллегами". Это не удивительно, ведь именно им есть, что терять.
Что думают о карабахских сепаратистах в Ереване?
Армянская пресса пишет о карабахских сепаратистах буквально следующее:
Поскольку у них больше нет никаких ожиданий от российской поддержки, они понимают, что должны рассчитывать только на себя, а люди, оставшиеся в Карабахе, должны принимать коллективное решение о том, что делать… Однако жизнь показывает, что люди, обладающие властью в Карабахе, например, бывшие «президенты», отказываются брать на себя ответственность. Другие имеют проблемы друг с другом и не могут работать вместе. Участие третьих лиц разрушительно.
Что сказал Арутюнян?
В интервью Общественному телевидению Армении Араик Арутюнян заявил:
Кажется, есть молчаливое согласие оставить нас один на один с Азербайджаном… Это нельзя назвать диалогом, нас просто подталкивают принять условия и требования Азербайджана. Это однозначно неприемлемо для нас, так как каждый диалог, встреча должны быть в рамках равноправия, достоинства и права. Эти три принципа нарушены, поэтому любая встреча не может быть диалогом.
Арутюнян обещал "продолжить борьбу" и на днях обратиться к международному сообществу "с конкретными предложениями и требованиями". Кто с ним будет разговаривать в "международном сообществе", осталось за скобками.
Это политический аспект, но есть еще – гуманитарный. Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам - Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом. Комментируя предложение Баку о гуманитарных поставках через Агдам, Арутюнян выразил мнение, что "гуманитарный кризис" стал результатом политики Азербайджана. Это выказывание сложно оценивать с точки зрения здравого смысла.
Чем на самом деле занималась армянская власть в Карабахе?
Фейковый режим продолжает зарабатывать себе политические очки на горе людей: его мало волнует, есть ли у карабахской общины продовольствие, оказывается ли людям срочная медицинская помощь. Сейчас больных за много километров отвозят из Ханкенди в Ереван.
О том, что "армянских лидеров" беспокоит лишь собственная карьера и личное благосостояние, красноречиво свидетельствуют факты, приведенные журналистом Романом Багдасаряном (в конце статьи - его расследование). Он поддержал высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое, по словам армянского журналиста, было "честным и правдивым", о том, что "пока азербайджанцы строили города, армяне строили себе виллы". Вот только несколько фактов из журналистского расследования:
- Экс-"президент" "НКР" Аркадий Гукасян купил себе гостиницы в Петербурге,
- Экс-"президент" "НКР" Бако Саакян – гостинцу, трехэтажный дворец для своего водителя и помощника, магазин и торговые площади в Москве, ежегодно ездил в Италию и тратил там миллиарды.
- Военный деятель "НКР" Артур Агабекян открыл фонд "Мартик", откуда воровал деньги, которые тратил на девочек и банкеты.
- Роберт Кочарян прикупил остров в Греции, отели, сотни объектов для сына Левона, оставил Армению без дорог и школ, водохранилищ и детских садов.
- Экс-глава СНБ Камо Агаджанян открыл ресторан в Гадруте, провел туда электроэнергию из воинской части, воровал оттуда же еду, оттуда же набрал женщин-поваров.
- Президент Союза армян России Ара Абрамян собирал деньги по всей России и отправлял их на строительство своих объектов и дворцов.
- Армянская диаспора и партия "Дашнакцутюн" собирала деньги на нужды народа и вкладывали их в свои виллы.
- Генеральный прокурор Армении (2004-2013) Агван Овсепян строил поместья.
- Экс-министр обороны Сейран Оганян – дворец в престижном районе и поместье у озера Севан, гостиницу в Праге и дом в Москве.
- Араик Арутюнян – дом в Барвихе, гостиницу в Ставропольском крае, жилье в Дубае и Париже, квартиры и апартаменты для своих подруг.….
Как складывались отношения Арутюняна с армянскими руководителями?
Армянские комментаторы придерживаются мнения, что поводом для интервью послужили усложняющиеся отношения Арутюняна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который несколько месяцев назад заявил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана. Буквально на днях глава армянского Кабмина посетовал на то, что в прошлом году "власти" Карабаха (имеется в виду фейковый сепаратистский режим, - прим. ред). решили поменять маршрут Лачинского коридора без согласования с армянским руководством, просто поставив его перед фактом.
Однако говоря об отношениях Арутюняна как с Пашиняном, так и с предыдущими лидерами Армении, представлявшими "карабахский клан", - Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, не стоит забывать, что все главы фейкового режима в Карабахе не были самостоятельными фигурами и использовались армянской стороной для продвижения оккупационной политики и разграбления азербайджанских земель. Кроме того, до Второй Карабахской войны в Ереване настаивали на смене переговорного формата, а именно на том, чтобы лидеры сепаратистов также участвовали в переговорах с Баку, несмотря на то, что Армения сама не признавала "НКР". А сегодня поднимается вопрос о прямых переговорах лидеров армянской общины Карабаха с руководством Азербайджана, о чем говорил, в частности, и беглый российский миллиардер Рубен Варданян.
Как у Арутюяна не сложилось с Рубеном Вардяном?
Экс-глава компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" был назначен на фейковый пост госминистра фейковой "НКР" в ноябре прошлого года, после того как отказался от российского гражданства и отправился в Карабахский экономический регион Азербайджана, где "мутил воду" в рядах армянской общины, всячески мешая мирному процессу. Узнав об этом, президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Баку будет коммуницировать с армянами Карабаха только после того, как эту территорию покинет "криминальный олигарх, который занимался отмыванием денег в Европе".
Уже в феврале Араик Арутюнян сообщил, что Рубен Варданян освобожден от занимаемой должности.
Тогда писали, что Варданян собирался за счет эксплуатации азербайджанских месторождений финансировать вооруженные отряды сепаратистов и поддерживать армянскую оппозицию. Причем действовал он не один, а в сговоре с компаниями, принадлежавшими криминально-олигархическим группировкам армянской диаспоры во Франции, США и Аргентине. Собственно против этого и выступали долгое время азербайджанские экоактивисты на дороге Лачин – Ханкенди.
В итоге Пашинян объявил, что Варданян приносит "судьбы карабахских армян в жертву своим меркантильным интересам"…
Словом, деньги, деньги, деньги. Именно они сегодня выходят на первый план, когда речь идет о так называемых лидерах армянской общины Карабахского региона. Остается надеяться, что всем этим "распилам" придет конец после окончательной реинтеграциий Карабаха в Азербайджан.