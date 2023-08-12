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Москва предложила открыть дорогу Агдам-Ханкенди – Ереван отказался

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России выступили с предложением открыть дорогу Агдам-Ханкенди. Азербайджанская сторона и карабахские армяне изначально согласились на этот вариант, однако компромисса в итоге не получилось.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал открыть дорогу через Агдам-Ханкенди. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, и азербайджанская сторона, и карабахские армяне изначально согласились на этот вариант, суть которого состояла в том, чтобы открыть дорогу через Агдам, что дало бы возможность начать завоз всего необходимого через МККК. А через сутки после начала движения по этой дороге возобновлялось и движение в Лачинском коридоре.

"Такой вариант был в высокой степени готовности"

– источник

Он подчеркнул, что после этого представители контролируемого из Еревана фейкового режима сепаратистов в Карабахском экономическом районе выдвинули условие, чтобы Лачин открылся сразу же, а не через 24 часа, а также заявили о том, что через Агдам не должны поступать товары азербайджанского происхождения. Затем произошел скандал с Вагифом Хачатряном. В итоге компромисса не получилось.

В Москве отмечают, что обстановка в регионе очень сложная и полагают, что в Азербайджане намерены идти на уступки, пишет "Ъ".

"Все попытки ситуацию как-то успокоить, которые предпринимаем мы, западники, международные организации, ни к чему не приводят. Баку не сдает назад"

– источник в госструктурах РФ

При этом он акцентировал внимание на том, что власти фейкового режима сепаратистов упираются и тоже не хотят идти на уступки. В частности, он подчеркнул, что они отвергли предложение Баку об альтернативном снабжении Карабаха – через Агдам. Тем не менее, источник считает, что дорога через Агдам в итоге все равно будет открыта.

Пункт пропуска армянского раздора

Пункт пропуска армянского раздора

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