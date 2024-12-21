Договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией скоро будет передан в парламент Ирана

Власти Исламской Республики Иран уже скоро направят на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, рассказал посол ИРИ в РФ.

Подписанный в январе Договор о российско-иранском всеобъемлющем стратегическом партнерстве скоро поступит на ратификацию в иранский парламент, рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"Что касается иранской стороны, сейчас идет рассмотрение, и в скором времени передадим этот документ на ратификацию в иранский парламент"

– дипломат

Глава дипмиссии напомнил, что Договор вступит в законную силу после того, как будет ратифицирован уполномоченными органами.

Джалали также подчеркнул, что документ касается всех областей сотрудничества России и Ирана.

Россия со своей стороны также продолжает работу над ратификацией Договора. Он был ратифицирован Госдумой 8 апреля. По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, комитет вместе с представителями МИД обсудят этот вопрос 14 апреля, а на заседание Совфеда он будет вынесен 16 апреля. Сенатор отметил, что его коллеги намерены выступить за ратификацию договора.

Напомним, что срок действия документа составляет 20 лет, в дальнейшем он может быть продлен еще на 5 лет. Как уточнял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договор не предусматривает взаимного оказания военной помощи.