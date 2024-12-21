Вестник Кавказа

Договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией скоро будет передан в парламент Ирана

Договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией скоро будет передан в парламент Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Исламской Республики Иран уже скоро направят на ратификацию в парламент страны Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, рассказал посол ИРИ в РФ.

Подписанный в январе Договор о российско-иранском всеобъемлющем стратегическом партнерстве скоро поступит на ратификацию в иранский парламент, рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"Что касается иранской стороны, сейчас идет рассмотрение, и в скором времени передадим этот документ на ратификацию в иранский парламент"

– дипломат

Глава дипмиссии напомнил, что Договор вступит в законную силу после того, как будет ратифицирован уполномоченными органами.

Джалали также подчеркнул, что документ касается всех областей сотрудничества России и Ирана.

Россия со своей стороны также продолжает работу над ратификацией Договора. Он был ратифицирован Госдумой 8 апреля. По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, комитет вместе с представителями МИД обсудят этот вопрос 14 апреля, а на заседание Совфеда он будет вынесен 16 апреля. Сенатор отметил, что его коллеги намерены выступить за ратификацию договора.

Напомним, что срок действия документа составляет 20 лет, в дальнейшем он может быть продлен еще на 5 лет. Как уточнял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договор не предусматривает взаимного оказания военной помощи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров

Развитие сотрудничества Баку и Тегерана в торговле и логистике взаимовыгодно – Зияфет Аскеров

Иран готов обсуждать с США только ядерную программу

Иран готов обсуждать с США только ядерную программу

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Вице-президент Ирана подал в отставку после импичмента главе Минэкономики

Вице-президент Ирана подал в отставку после импичмента главе Минэкономики

Иран оперативно утвердил зону свободной торговли с ЕАЭС

Иран оперативно утвердил зону свободной торговли с ЕАЭС

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана

Спикер парламента Ирана заявил о поддержке платформы &quot;3+3&quot;

Спикер парламента Ирана заявил о поддержке платформы "3+3"

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Иран решился на деноминацию

Иран решился на деноминацию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы