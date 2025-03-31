Лавров и Фидан провели встречу в Турции

В субботу на полях Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Турции. Стороны обсудили сотрудничество, проблемы безопасности и усилия по урегулирования украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился сегодня с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Диалог состоялся на полях IV Анталийского дипломатического форума.

Трехдневный форум в Анталье стартовал накануне, тогда же в Турцию прибыл глава МИД РФ. На полях мероприятия министр проводит ряд двусторонних встреч, также запланировано его выступление на форуме.

Согласно сообщению источника в МИД Турции, главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции обсудили в Анталье ряд вопросов, в том числе сотрудничество и безопасность.

"На встрече была дана оценка двусторонним отношениям. Обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики, проблемы безопасности судоходства в Черном море и усилия по достижению перемирия в конфликте между Россией и Украиной"

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Также Лавров и Фидан обсудили текущие события в Сирии и ситуацию в Газе, передает ТАСС.

Ранее в российском МИД проинформировали о том, что в рамках встреч с коллегами в Анталье Лавров обсудит ключевые аспекты международной повестки дня и актуальные вопросы двусторонних отношений.