Армения продолжает обстрелы Азербайджана

Очередной обстрел позиций Азербайджана произвели вечером в пятницу ВС Армении. Об этом информирует министерство обороны Азербайджана.
Обстрел со стороны Армении произведен накануне по азербайджанским позициям, сообщает Минобороны Азербайджана.
Вечером 11 апреля с 20:10 до 23:15 с перерывами подразделения ВС Армении с позиций в Басаркечярском и Горисском направлениях подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, следует из сообщения оборонного ведомства.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях"
– Минобороны Азербайджана