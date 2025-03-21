Вестник Кавказа

Армения продолжает обстрелы Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной обстрел позиций Азербайджана произвели вечером в пятницу ВС Армении. Об этом информирует министерство обороны Азербайджана.

Обстрел со стороны Армении произведен накануне по азербайджанским позициям, сообщает Минобороны Азербайджана.

Вечером 11 апреля с 20:10 до 23:15 с перерывами подразделения ВС Армении с позиций в Басаркечярском и Горисском направлениях подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, следует из сообщения оборонного ведомства.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях"

– Минобороны Азербайджана

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