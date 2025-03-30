Армения не прекращает обстрелы Азербайджана

Армянские ВС обстреляли позиции азербайджанского армии. Подразделения приняли адекватные ответные действия. Это пятый обстрел за несколько дней.

Армянские вооруженные силы продолжают обстреливать азербайджанские позиции, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве заявили, что Армения открыла огонь с позиций, которые расположены в населенном пункте Сейряк Мешя Товузгалинского района.

Отмечается, что обстрел начался 10 апреля в 20:55 по местному времени и велся из стрелкового оружия.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные действия в указанном направлении.

Стоит добавить, что Ереван в последнее время систематически открывает огонь по позициям Азербайджана. Это уже пятый обстрел со стороны Армении за последние четыре дня.