Вестник Кавказа

Армения не прекращает обстрелы Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские ВС обстреляли позиции азербайджанского армии. Подразделения приняли адекватные ответные действия. Это пятый обстрел за несколько дней.

Армянские вооруженные силы продолжают обстреливать азербайджанские позиции, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве заявили, что Армения открыла огонь с позиций, которые расположены в населенном пункте Сейряк Мешя Товузгалинского района.

Отмечается, что обстрел начался 10 апреля в 20:55 по местному времени и велся из стрелкового оружия.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные действия в указанном направлении.

Стоит добавить, что Ереван в последнее время систематически открывает огонь по позициям Азербайджана. Это уже пятый обстрел со стороны Армении за последние четыре дня.

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