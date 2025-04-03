Вестник Кавказа

Минувшей ночью Армения снова обстреливала Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении не прекращают обстрелы позиций армии Азербайджана – так, накануне после обстрела двух населенных пунктов Горусского района спустя чуть больше часа начался обстрел с Товузского направления.

Минувшей ночью позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Товузского направления – стрельба началась примерно в 23:50 с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Мюсюскенд Товузгалинского района, сообщили сегодня в министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении"

- министерство обороны Азербайджана

Напомним, что ВС Армении в последнее время систематически открывают огонь по позициями азербайджанской армии. Так, накануне армянские подразделения снова обстреляли позиции ВС Азербайджана - обстрел велся вечером, в период с 19:25 до 19:35 по местному времени (18:25 – 18:35 мск), с перерывами. Огонь был открыт подразделениями ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хознавар и Ханазах Горусского района. Стреляли армянские военные из стрелкового оружия. Азербайджанские подразделения в ответ приняли адекватные меры.

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