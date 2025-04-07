Кобахидзе и Орбан обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии

Премьер-министры Грузии и Венгрии провели встречу, на которой обсудили двустороннее сотрудничество и готовность к укреплению политических экономических связей.
Встреча премьер-министров Грузии Ираклия Кобахидзе и Венгрии Виктора Орбан прошла сегодня в Турции.
Диалог премьеров состоялся на полях Дипломатического форума в Анталье и был посвящен сотрудничеству и укреплению связей.
"Мы акцентировали внимание на важности углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, которое направлено на укрепление наших политических и экономических связей"
– Ираклий Кобахидзе
Отметим, что на форуме в Анталье грузинский премьер выступил на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху".