Вестник Кавказа

Кобахидзе и Орбан обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии

Кобахидзе и Орбан обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии
© Фото: Сourtesy of Georgian Government
Премьер-министры Грузии и Венгрии провели встречу, на которой обсудили двустороннее сотрудничество и готовность к укреплению политических  экономических связей.

Встреча премьер-министров Грузии Ираклия Кобахидзе и Венгрии Виктора Орбан прошла сегодня в Турции.

Диалог премьеров состоялся на полях Дипломатического форума в Анталье и был посвящен сотрудничеству и укреплению связей.

"Мы акцентировали внимание на важности углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, которое направлено на укрепление наших политических и экономических связей"

– Ираклий Кобахидзе

Отметим, что на форуме в Анталье грузинский премьер выступил на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху".

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