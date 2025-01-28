Замглавы МИД России и посол Израиля поговорили о контроле над вооружениями

Сергей Рябков провел сегодня встречу с послом Израиля в Москве. На ней обсуждались вопросы контроля над вооружениями.

В Москве 11 апреля прошла встреча замглавы МИД России и посла Израиля в стране. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Центральной темой разговора Сергея Рябкова и Симоны Гальперин стал контроль над вооружениями. Акцент при этом был сделан на ближневосточное направление.

"Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ (оружия массового уничтожения – прим. ред.) с упором на ситуацию в Ближневосточном регионе"

– МИД РФ

Напомним, ранее премьер-министр Израиля сообщил, что они опасаются появления военных баз Турции в Сирии. По словам Биньямина Нетаньяху, они готовы помешать Турции создать эти их.

Накануне глава МИД Турции заявил, что им не нужен конфликт в Сирии ни с Израилем, ни с какой-то другой страной.