Азербайджанский спортсмен прошел в финал ЧЕ

Борец из Азербайджана Эльдениз Азизли победил соперника из Армении и прошел в финал чемпионата Европы. Для него это будет четвертый в карьере ЧЕ.

Борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли из Азербайджана попал в финал чемпионата Европы в Братиславе.

В полуфинале он встретился со спортсменом из Армении Манвелом Хачатаряном и победил соперника с разрушительным счетом 5:1. Тем самым азербайджанец обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

Напомним, что в карьере Эльдениза Азизли это будет четвертый в карьере финал чемпионата Европы.