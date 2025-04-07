Вестник Кавказа

Азербайджанский спортсмен прошел в финал ЧЕ

Азербайджанский спортсмен прошел в финал ЧЕ
© Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Борец из Азербайджана Эльдениз Азизли победил соперника из Армении и прошел в финал чемпионата Европы. Для него это будет четвертый в карьере ЧЕ.

Борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли из Азербайджана попал в финал чемпионата Европы в Братиславе.

В полуфинале он встретился со спортсменом из Армении Манвелом Хачатаряном и победил соперника с разрушительным счетом 5:1. Тем самым азербайджанец обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

Напомним, что в карьере Эльдениза Азизли это будет четвертый в карьере финал чемпионата Европы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
555 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

Грузин вошел в символическую команду Лиги чемпионов

Грузин вошел в символическую команду Лиги чемпионов

Экс-чемпион UFC хочет выступить на турнире в Баку

Экс-чемпион UFC хочет выступить на турнире в Баку

АФФА завтра соберется на Отчетную конференцию

АФФА завтра соберется на Отчетную конференцию

Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна в UFC

Умар Нурмагомедов принял вызов Петра Яна в UFC

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

Азербайджан завоевал первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Азербайджан завоевал первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Заур Угуев добыл для России пятое золото чемпионата Европы по борьбе

Заур Угуев добыл для России пятое золото чемпионата Европы по борьбе

Российский специалист может покинуть азербайджанский клуб

Российский специалист может покинуть азербайджанский клуб

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Грузинский борец стал трехкратным чемпионом Европы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы