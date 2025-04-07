Китай поднимет пошлины на импорт из США до 125%

Торговое противостояние США и Китая продолжается. Пекин ответил на очередное повышение тарифов на импорт со стороны Трампа, подняв налог на американские товары.

Китай введет дополнительные пошлины на импорт из США, которые совокупно составят 125%, передают СМИ со ссылкой на минфин Китая.

"Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля"

– минфин Китая

Как уточняет Bloomberg, это связано с новыми тарифами, которые ввел против Китая лидер США Дональд Трамп.

В Минфине Китая отметили, что американские товары с нынешними тарифами перестанут быть востребованными на рынке, поэтому власти Пекина будут игнорировать новые пошлины США.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заморозил на 90 дней действие пошлин в отношении импорта из большинства стран, оставив базовую ставку в 10%. Однако для импорта из Китая Трамп сделал исключение, увеличив налог.