Китай напомнил США об отсутствии победителей в торговых войнах

Китай призвал США отказаться своей пошлинной политики. В Пекине добавили, что страна "пойдет до конца" в случае игнорирования Вашингтоном интересов других стран.

Представитель китайского МИД Линь Цзянь сообщил, что безрассудные и незаконные попытки добиваться своих целей через пошлины обернутся для Вашингтона провалом.

Дипломат подчеркнул, что из торговых войн или войн тарифов никто не выходит победителем. Линь Цзянь добавил, что Пекин не собираться сражаться, однако не боится этого.

Он отметил, что действия США наносят урон правам и интересам других стран, а также нарушают правила ВТО и разрушают мировую экономику и глобальный экономический порядок.

Сотрудник китайского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон продемонстрировать уважение и равноправное отношение к другой стороне.

При этом дипломат добавил, что в случае игнорирования Штатами интересов других государств и международного сообщества Китай "пойдет до конца".