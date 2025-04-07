Хаменеи дал добро на прямые переговоры с США

Тегеран готов провести переговоры с Вашингтоном напрямую, без всяких посредников. Такое решение принял верховный лидер Исламской Республики.

Верховный лидер Ирана дал добро на проведение переговоров с Соединенными Штатами без посредников. Об этом пишет издание The New York Times.

По его данным, Али Хаменеи позволил напрямую контактировать с американскими представителями после давления иранских должностных лиц.

Напомним, уже завтра, 12 апреля, в Омане проведут встречу делегации США и ИРИ. В Вашингтоне пояснили, что это будут не переговоры, а именно встреча.

В прошлом месяце американский лидер через посредников передал Ирану письмо, в котором предложил руководству этой страны провести переговоры. Он подчеркнул, что в случае отказа от дипломатических контактов Тегеран рискует столкнуться с военными мерами. В США также не исключают, что могут ужесточить санкционное давление на Иран, если договоренности по ядерному соглашению не будут достигнуты.