Вестник Кавказа

Иран может предложить Штатам временную ядерную сделку

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран на будущих переговорах с США хочет обсудить временную ядерную сделку. Оно могло бы включать приостановку некоторых работ по обогащению урана и сокращение его запасов.

Иран на предстоящих в Омане переговорах намерен предложить США обсудить временную ядерную сделку, сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Газета указывает на то, что Тегеран, прежде чем продолжить переговоры по всеобъемлющей сделке, собирается предложить Штатам поработать над временным соглашением.

Источники передают, что Иран считает нереалистичным вариант Дональда Трампа с достижением ядерной сделки за два месяца и планирует выиграть больше времени во избежание эскалации.

Отмечается, что во временный договор входили бы приостановка некоторых работ Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов и предоставление инспекторам более широкого доступа к ядерным объектам.

Документ еще включал бы продление действия механизма "немедленного возврата" и требование Тегерана, чтобы США приостановили давление на иранскую экономику.

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