Вестник Кавказа

США хотят урегулировать разногласия с Ираном с помощью дипломатии

США хотят урегулировать разногласия с Ираном с помощью дипломатии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешняя администрация США нацелена на решение всех разногласий с помощью обсуждений, сообщили в Госдепе. При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы к любым сценариям.

США нацелены на урегулирование разногласий с Ираном дипломатическим путем. Об этом сообщила 10 апреля глава пресс-службы Госдепартамента.

Тэмми Брюс при этом отметила, что в Вашингтоне готовы к различным вариантам развития событий.

"Есть много различных способов иметь дело с такой страной, как Иран, и достигнуть сделки. Но как демонстрирует Государственный департамент, реализующий видение Дональда Трампа, дипломатия имеет значение"

– глава пресс-службы

Она подчеркнула, что сегодняшняя администрация заинтересована в решении проблем с помощью обсуждений, на переговорах и саммитах.

При этом Брюс указала на то, что президент США не исключает никаких мер, поэтому американцы готовы при необходимости начать военные действия против Исламской Республики.

Напомним, встреча представителей США и ИРИ пройдет на территории Омана в эту субботу. В Госдепартаменте отметили, что это будет именно встреча, а не переговоры.

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