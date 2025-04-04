Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

В США анонсировали встречу спецпосланника американского президента и высокопоставленного лидера Ирана. Она пройдет послезавтра на территории Омана.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов проведет на этой неделе переговоры с высокопоставленным лидером Ирана. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

"В субботу впервые за долгое время состоятся прямые переговоры посланника Стива Уиткоффа с высокопоставленным лидером Ирана. Мы надеемся, что это приведет к миру"

– госсекретарь США

Уже послезавтра, 12 апреля, на территории Омана пройдет встреча представителей США и Ирана, посвященная возобновлению ядерной сделки. В Госдепартаменте уточнили на днях, что это будет именно встреча, а не переговоры.

Около месяца назад глава Белого дома передал через посредников письмо властям Ирана, в котором предложил им провести переговоры по ядерной сделке. Дональд Трамп также пригрозил Исламской Республике военными мерами, если она откажется вести диалог.