Вестник Кавказа

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США анонсировали встречу спецпосланника американского президента и высокопоставленного лидера Ирана. Она пройдет послезавтра на территории Омана.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов проведет на этой неделе переговоры с высокопоставленным лидером Ирана. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

"В субботу впервые за долгое время состоятся прямые переговоры посланника Стива Уиткоффа с высокопоставленным лидером Ирана. Мы надеемся, что это приведет к миру"

– госсекретарь США

Уже послезавтра, 12 апреля, на территории Омана пройдет встреча представителей США и Ирана, посвященная возобновлению ядерной сделки. В Госдепартаменте уточнили на днях, что это будет именно встреча, а не переговоры.

Около месяца назад глава Белого дома передал через посредников письмо властям Ирана, в котором предложил им провести переговоры по ядерной сделке. Дональд Трамп также пригрозил Исламской Республике военными мерами, если она откажется вести диалог.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что такое СВПД и в чем суть ядерной сделки с Ираном?

Что такое СВПД и в чем суть ядерной сделки с Ираном?

На хороший исход переговоров США и Ирана рассчитывают в ООН

На хороший исход переговоров США и Ирана рассчитывают в ООН

Штаты наложили новые ограничения на Иран

Штаты наложили новые ограничения на Иран

Трамп выкручивает руки Ирану

Трамп выкручивает руки Ирану

США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

США заинтересованы в мирном решении ситуации с ядерной программой Ирана

Хаменеи не против инвестиций США в Иран – Пезешкиан

Хаменеи не против инвестиций США в Иран – Пезешкиан

Иран готов снизить уровень обогащения урана после переговоров с США – СМИ

Иран готов снизить уровень обогащения урана после переговоров с США – СМИ

В США заявили о возможности Ирана сделать шесть атомных бомб

В США заявили о возможности Ирана сделать шесть атомных бомб

Почему США и Иран враги?

Почему США и Иран враги?

Нетаньяху высказался о путях решения иранской ядерной проблемы

Нетаньяху высказался о путях решения иранской ядерной проблемы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы