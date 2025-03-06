Транскам в Северной Осетии закрыли до утра

Транскавказскую автомагистраль временно закрыли для движения транспорта вечером 12 апреля. Ограничения действуют до утра 13 апреля.
Движение транспорта приостановлено по Транскавказской автомагистрали с 19:00 до утра 13 апреля, передает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях"
– МЧС
Сообщается, что ограничения будут действовать до 9:00 13 апреля.
Отметим, что Транскам является единственной автомагистралью, которая ведет из РФ в Южную Осетию.