Вестник Кавказа

Транскам в Северной Осетии закрыли до утра

Транскам в Северной Осетии закрыли до утра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транскавказскую автомагистраль временно закрыли для движения транспорта вечером 12 апреля. Ограничения действуют до утра 13 апреля.

Движение транспорта приостановлено по Транскавказской автомагистрали с 19:00 до утра 13 апреля, передает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях"

– МЧС 

Сообщается, что ограничения будут действовать до 9:00 13 апреля.

Отметим, что Транскам является единственной автомагистралью, которая ведет из РФ в Южную Осетию.

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