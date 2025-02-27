Северная Осетия благоустроит 40 общественных пространств

В каждом районе Северной Осетии благоустроят десятки общественных территорий в 2025 году. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта.
Около 40 общественных пространств будут благоустраивать в Северной Осетии в текущем году, рассказал глава республики Сергей Меняйло.
В частности, в населенном пункте Карджин Кировского района появится обновленная зона отдыха с модернизированным освещением, урнами и скамейками.
"В 2025 году благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" новый облик получат 40 общественных пространств. Работы проведём в каждом из наших районов"
- Сергей Меняйло
Он отметил, что объекты, которые попадут под благоустройство, выбирали сами жители.