Вестник Кавказа

Музеи Северной Осетии стали популярнее у туристов в 2024 году

Музеи Северной Осетии стали популярнее у туристов в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 170 тыс человек побывали в музеях Северной Осетии в минувшем году. Это связано с ростом турпотока и развитием культурных проектов.

Количество посетителей государственных музеев Северной Осетии достигло 170 тыс человек в 2024 году, что на 20% больше показателей предыдущего года, рассказал глава республиканского Минкультуры Сослан Фидаров.

"Количество посетителей музеев в республике ежегодно растет. Так, в 2024 году число посетителей государственных музеев составило 170 920 человек, что на 20% больше показателя 2023 года"

- Сослан Фидаров

В качестве причин этого он видит рост потока путешественников в республику и увеличение количества культурных мероприятий в музеях. Наиболее крупные и заметные проекты были привязаны к юбилейным датам, связанных, например, с крещением Алании и основанием Владикавказа.

Министр передал, что самым посещаемым стал Национальный музей Северной Осетии. За минувший год в нем побывали почти 140 тыс человек.

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