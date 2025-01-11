Вестник Кавказа

В Северной Осетии будут разливать горную воду

В Северной Осетии будут разливать горную воду
© Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло
В скором времени в Северной Осетии заработает новый комплекс, который будет снабжать россиян чистейшей горной питьевой водой – ожидается, что предприятие будет выпускать свыше 200 млн бутылок воды в год.

Вскоре на прилавках российских магазинов появится новый востребованный продукт – чистейшая горная вода из Северной Осетии, в республике уже строят новый комплекс по ее розливу, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В Северной Осетии идет строительство нового современного комплекса по розливу питьевой воды AURUS на базе предприятия начнут выпускать свыше 200 млн бутылок воды в год"

- Сергей Меняйло

Добывать такую воду предприятие будет из артезианской скважины в самом сердце гор Северной Осетии – она расположена на глубине 400 м, - написал глава региона.

Специалисты компании уже возводят основное здание, в котором будут находиться производственные линии по розливу воды, - отметил Меняйло.

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