Фестиваль осетинских пирогов откроет курорт "Мамисон"

На открытии курорта "Мамисон" в Северной Осетии будет проведена большая развлекательная программа. По этому поводу из республиканской столицы отправят бесплатные автобусы.

К открытию горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии подготовили обширную программу, включая концерты и фестиваль осетинских пирогов, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Торжественное открытие "Мамисона" запланировано на 28 февраля в 13:00. В программе — фестиваль осетинских пирогов, выступление артистов и творческих коллективов республики. Также состоится торжественный запуск гондольной и кресельной канатных дорог, будут открыты горнолыжные трассы"

- пресс-служба

Мероприятия смогут посетить все желающие. Специально для этого с 9 утра от Владикавказа будут ходить бесплатные автобусы.

Напомним, сейчас Северная Осетия продолжает искать персонал, который будет работать на туристическом объекте: всего открыто около 60 вакансий.