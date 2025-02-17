Вестник Кавказа

Фестиваль осетинских пирогов откроет курорт "Мамисон"

Фестиваль осетинских пирогов откроет курорт "Мамисон"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На открытии курорта "Мамисон" в Северной Осетии будет проведена большая развлекательная программа. По этому поводу из республиканской столицы отправят бесплатные автобусы.

К открытию горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии подготовили обширную программу, включая концерты и фестиваль осетинских пирогов, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Торжественное открытие "Мамисона" запланировано на 28 февраля в 13:00. В программе — фестиваль осетинских пирогов, выступление артистов и творческих коллективов республики. Также состоится торжественный запуск гондольной и кресельной канатных дорог, будут открыты горнолыжные трассы"

- пресс-служба

Мероприятия смогут посетить все желающие. Специально для этого с 9 утра от Владикавказа будут ходить бесплатные автобусы.

Напомним, сейчас Северная Осетия продолжает искать персонал, который будет работать на туристическом объекте: всего открыто около 60 вакансий.

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