Вестник Кавказа

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

Бокс введут в программу в школах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школьники смогут научиться боксу в Северной Осетии – этот вид спорта скоро внедрят в школьную программу. В итоге предполагается сформировать школьную сборную по боксу.

Детей будут учить боксу в школах в Северной Осетии, подробности проекта рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Соответствующие заявления он сделал по итогам встречи, которую провел с замгенсека российской Федерации бокса Сергеем Игнатьевым.

По словам Меняйло, бокс в школах появится уже со следующего учебного года.

"На первом этапе планируем проводить занятия в одной школе каждого района республики, а со временем рассчитываем охватить все больше учебных заведений"

– глава Северной Осетии

Меняйло пояснил, что на первом этапе будет реализован проект, который называется "Бокс – в школу". Со временем планируется собрать школьную сборную, которая могла бы соревноваться в этом виде спорта. Кроме того, в планах организация такого турнира, как первенство региона на кубок главы Северной Осетии по боксу.

Глава РСО – Алания уточнил, что проект "Бокс – в школу", который реализуется на федеральном уровне, был представлен его руководителем Сергеем Игнатьевым. Меняйло отметил, что в нем участвуют уже многие российские регионы.

Руководитель региона предположил, что опыт по внедрению проекта станет интересным и полезным.

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