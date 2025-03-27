Бокс введут в программу в школах Северной Осетии

Детей будут учить боксу в школах в Северной Осетии, подробности проекта рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Соответствующие заявления он сделал по итогам встречи, которую провел с замгенсека российской Федерации бокса Сергеем Игнатьевым.
По словам Меняйло, бокс в школах появится уже со следующего учебного года.
"На первом этапе планируем проводить занятия в одной школе каждого района республики, а со временем рассчитываем охватить все больше учебных заведений"
– глава Северной Осетии
Меняйло пояснил, что на первом этапе будет реализован проект, который называется "Бокс – в школу". Со временем планируется собрать школьную сборную, которая могла бы соревноваться в этом виде спорта. Кроме того, в планах организация такого турнира, как первенство региона на кубок главы Северной Осетии по боксу.
Глава РСО – Алания уточнил, что проект "Бокс – в школу", который реализуется на федеральном уровне, был представлен его руководителем Сергеем Игнатьевым. Меняйло отметил, что в нем участвуют уже многие российские регионы.
Руководитель региона предположил, что опыт по внедрению проекта станет интересным и полезным.