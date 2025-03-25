В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме

СК продолжает расследование дела о взрыве газа в Махачкале. Задержан подозреваемый в мошенничестве, который выдал документы о газификации.

В Дагестане задержали фиктивного газовика, который выдал документы о газификации новостройки, где в конце марта произошел взрыв газа, передает пресс-служба управления СК по республике.

Согласно позиции следствия, местный житель, выдавая себя за сотрудника газовой службы, оформил документы о газификации жилого дома. От застройщика мошенник получил 350 тыс рублей.

Напомним, что взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале 25 марта. В результате инцидента ранения получили четыре человека, которые были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.