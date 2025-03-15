Инвесторы вложили в отели России более 1 трлн рублей

Более 1 трлн рублей за год вложил бизнес в строительство отелей в России. В Минэкономразвития отметили, что годовые инвестиции выросли на 35%.

В России продолжается строительство новых отелей, за прошлый год вложения бизнеса превысили 1 трлн рублей, поделился глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что в стране растет внутренний туризм и повышается потребность в расширении номерного фонда.

"Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 трлн рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года"

– министр

За год количество номеров увеличилось в стране более чем на 14 тыс.