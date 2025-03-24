Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

Грузии нужен Евросоюз точно так же, как Евросоюзу нужна Грузия. Такое заявление сделала 11 апреля глава МИД страны Мака Бочоришвили.
"Мы видим несправедливые подходы со стороны Евросоюза к Грузии, хотя Грузия и Евросоюз нужны друг другу. Грузия также нуждается в Евросоюзе, а Евросоюз в той же степени нуждается в Грузии, особенно когда речь идет о связности и отношениях со странами Центральной Азии"
– глава ведомства
По ее словам, когда европейцы говорят о взаимосвязанности с центральноазиатским регионом, нельзя пропустить из этого диалога отношения с Тбилиси, и чтобы Тбилиси не был частью всего этого.
Ранее сегодня премьер-министр Грузии сообщил, что вступление в ЕС – приоритет республики. Ираклий Кобахидзе также отметил, что они хотят при этом сохранить мирные добрососедские отношения с соседями, в том числе с Россией.