Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

Глава грузинского внешнеполитического ведомства сообщила о несправедливых подходах со стороны ЕС к республике. Она подчеркнула, что Тбилиси и Брюссель нужны друг другу.

Грузии нужен Евросоюз точно так же, как Евросоюзу нужна Грузия. Такое заявление сделала 11 апреля глава МИД страны Мака Бочоришвили.

"Мы видим несправедливые подходы со стороны Евросоюза к Грузии, хотя Грузия и Евросоюз нужны друг другу. Грузия также нуждается в Евросоюзе, а Евросоюз в той же степени нуждается в Грузии, особенно когда речь идет о связности и отношениях со странами Центральной Азии"

– глава ведомства

По ее словам, когда европейцы говорят о взаимосвязанности с центральноазиатским регионом, нельзя пропустить из этого диалога отношения с Тбилиси, и чтобы Тбилиси не был частью всего этого.

Ранее сегодня премьер-министр Грузии сообщил, что вступление в ЕС – приоритет республики. Ираклий Кобахидзе также отметил, что они хотят при этом сохранить мирные добрососедские отношения с соседями, в том числе с Россией.