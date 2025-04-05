Вестник Кавказа

Кобахидзе рассказал о важности многополярности для Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что многополярность открывает новые возможности для Грузии. Он подчеркнул, что Грузия имеет безвиз с 50 странами.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на 4-м дипломатическом форуме в Анталье отметил важность многополярности. По его словам, она открывает новые возможности для Грузии.

Глава правительства рассказал об усилиях Тбилиси по расширению международных экономических и политических партнерств. Он добавил, что Грузия успешно укрепляет партнерские связи.

Кобахидзе заявил, что страна подписала соглашения о свободной торговле с 50 государствами. Премьер также подчеркнул, что столько же стран имеют с Грузией безвизовый режим.

Руководитель Кабмина сообщил, что Грузия всегда играла стратегически важную роль, соединяя в экономическом и политическом планах Европу и Азию, Запад и Восток.

Глава правительства, говоря о Южном Кавказе, сказал, что Грузия продолжает играть позитивную роль в поддержании мира и соседние страны ценят усилия Тбилиси в этом направлении.

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