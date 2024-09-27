Инфляция в России в марте стала чуть меньше

Оптимистичные прогнозы по инфляции в России, три дня назад озвученные в Госдуме главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, продолжают сбываться, свидетельствуют новые данные Росстата.

Мартовская инфляция в России составила всего 0,65% после 0,81% в феврале и 1,23% в январе, тем не менее, за три месяца нового 2025 года потребительские цены в стране выросли на 2,71%, сообщил сегодня Росстат.

Аналитики прогнозировали, что рост инфляции в марте не превысит 0,56%, исходя из недельной динамики роста цен на 0,55%, однако она все же ускорилась и составила 10,34% в годовом выражении, передает "Интерфакс".

Самый значительный рост показали тарифы на услуги пассажирского транспорта - на 3,6%, в том числе на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 3,9% до 14,3%.

Ощутимо выросли в цене и продукты – так, рыба и морепродукты "прибавили в весе" 1,7%, хлеб и хлебобулочные изделия - 1,4%, молоко и молочная продукция - 1,2%.

В целом продовольственные товары подорожали на 0,83%, но вот в годовом сравнении прибавка составила ощутимые 12,42%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в марте на 0,25% (в годовом выражении - выросла в цене на 18,76%). Особенно заметно это в росте цен на отдельные виды сезонных овощей: картофель подорожал на 17,2%, свекла - на 9,9%, помидоры - на 9,4%, капусту - на 8,2%.

Также заметно подорожали медикаменты - на 1,3%.

Упали в цене на 26,3% лишь огурцы, на 4% - куриные яйца, а также снизились цены на бытовую электронику и подержанные автомобили.