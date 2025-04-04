Экспорт Азербайджана в Сербию вырос в 18 раз

Поставки товаров из Азербайджана в Сербию значительно выросли в начале года. Импорт балканской страны в Азербайджан сократился.

В первые два месяца текущего года значительно выросли поставки товаров из Азербайджана в Сербию. Экспорт составил более $46 млн, что почти на $44 млн больше, чем за аналогичный период минувшего года, отметили Госкомитете по таможне республики.

Экспорт вырос почти в 18 раз, отметили в ведомстве. Импорт Сербии в Азербайджан составил около $1,4 млн за два месяца, это примерно на %50 меньше, чем годом ранее.

Напомним, что оборот внешней торговли Азербайджана составил порядка $9 млрд за первые два месяца.