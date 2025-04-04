Вестник Кавказа

Экспорт Азербайджана в Сербию вырос в 18 раз

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки товаров из Азербайджана в Сербию значительно выросли в начале года. Импорт балканской страны в Азербайджан сократился.

В первые два месяца текущего года значительно выросли поставки товаров из Азербайджана в Сербию. Экспорт составил более $46 млн, что почти на $44 млн больше, чем за аналогичный период минувшего года, отметили Госкомитете по таможне республики. 

Экспорт вырос почти в 18 раз, отметили в ведомстве. Импорт Сербии в Азербайджан составил около $1,4 млн за два месяца, это примерно на %50 меньше, чем годом ранее. 

Напомним, что оборот внешней торговли Азербайджана составил порядка $9 млрд за первые два месяца.

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