Президент Азербайджана встретился с Ахмедом аш-Шараа

Президенты Азербайджана и Сирии провели двустороннюю встречу в Анталье. Стороны обсудили процесс восстановления Арабской Республики и другие актуальные вопросы.

В рамках Дипломатического форума в Анталье прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Ильхам Алиев поздравил сирийского коллегу с позитивными переменами в государстве и передал, что делегация Азербайджана в кратчайшие сроки отправилась в страну и возобновила работу посольства, которая была прервана в период существования режима Асада. Он подчеркнул, что Баку и дальше будет участвовать в процессе восстановления Сирии и ее стабильности.

Ахмед аш-Шараа, в свою очередь, выразил признательность азербайджанскому президенту за оказанную поддержку и отметил ее значение в будущем сфер энергетики, инфраструктуры и безопасности. При этом сирийский президент выразил обеспокоенность о влиянии внешних факторов на восстановление Сирии, к которому он сам прикладывает все усилия.

Кроме того, собеседники затронули тему развития формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Сирия-Турции и договорились о взаимных визитах высокопоставленных официальных делегаций и представителей бизнес-кругов двух стран.

Ильхам Алиев также пригласил Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан. Приглашение было принято с большой благодарностью.