Самолет Azur Air из Сочи не долетел до Пхукета

Рейс российской авиакомпании Azur Air, который был должен вылететь из Сочи на таиландский остров Пхукет еще накануне, задержался почти на сутки и вернулся в аэропорт по технической причине.

Пассажирский авиарейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Сочи на Пхукет (Таиланд), сегодня вернулся в аэропорт курортного города по технической причине, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Рейс ZF-2967, вылетевший на Пхукет из аэропорта Сочи в 18:18 по московскому времени, вернулся в аэропорт вылета по технической причине"

- Azur Air

Пассажиров рейса уже сутки преследуют неудачи: самолет должен был вылететь в Таиланд еще накануне в 21:30, однако экипаж воздушного судна не рискнул подняться в воздух из-за непогоды, разразившейся над городом, передает РИА Новости.

Что случилось с авиалайнером, в сообщении не указывается, однако теперь его пассажирам снова придется ждать резервного борта, который должен прилететь в Сочи из Москвы, сообщили в авиакомпании.

Пока путешественников размещают в гостиницах города – очевидно, вылет снова затянется на неопределенное время, добавили в компании-перевозчике.