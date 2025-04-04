Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в село Гасанриз Агдеринского района

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня возвращается в село Гасанриз Агдеринского района Азербайджана. В общей сложности сегодня в село переселяются 72 человека.

Несколько десятков бывших вынужденных переселенцев сегодня возвращаются в село Гасанриз Агдеринского района Азербайджана.

Эти семьи ранее временно проживали в различных точках Азербайджана. В основном они жили в общежитиях и санаториях, а также в административных зданиях.

Сегодня в Гасанриз переселяются 20 семей бывших вынужденных переселенцев, в общей сложности 72 человека.

На данный момент в Карабахском и Восточно-зангезурском экономических районах Азербайджана, кроме переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, живут порядка 40 тыс человек, реализующих различные проекты, работающих в местных отделениях госорганов, трудящихся в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.