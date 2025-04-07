Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество и безопасность

Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума. Стороны обсудили укрепление стратегического альянса и региональные вопросы.

Накануне на полях Дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Турции Хакана Фидана.

В рамках диалога был поднят широкий круг вопросов. Министры обсудили политическое и экономическое сотрудничество двух стран, вопросы транспорта и связи, гуманитарные инициативы, взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Особое внимание на встрече глав МИД Азербайджана и Турции было уделено вопросам безопасности, которые представляют взаимный интерес и входят в повестку дня двустороннего альянса.

Переговоры и дипломатия имеют ключевую роль в преодолении нестабильности как в регионе, так и в мире. Форум в Анталье - значимая площадка для обсуждения актуальных вызовов международной повестки.

В рамках диалога с удовлетворением было отмечено, что азербайджано-турецкий союз, основанный на принципах братства, успешно развивается на всех уровнях. Исключительную роль в дальнейшем укреплении двусторонних связей играет диалог на высшем уровне между лидерами двух государств.